США обновят правила въезда иностранцев: в Белом доме назвали сроки

Власти США намерены ближе к ноябрю предоставить обновленную информацию касательно своего решения об обязательной вакцинации желающих посетить Соединенные Штаты иностранцев. В частности объявят, какие именно препараты будут признаваться американской стороной в данном контексте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

Раннее американские СМИ сообщили, что США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, Вашингтон планирует ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС.

"Ближе к ноябрю у нас будет обновленная информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября - это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены", - сказала она.