США оновлять правила в'їзду іноземців: у Білому домі назвали терміни
Влада США має намір ближче до листопада надати оновлену інформацію щодо свого рішення про обов'язкову вакцинацію охочих відвідати Сполучені Штати іноземців. Зокрема оголосять, які саме препарати будуть визнаватися американською стороною в даному контексті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що США введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають в країну. Крім того, Вашингтон планує послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС.
"Ближче до листопада у нас буде оновлена інформація щодо наших норм для міжнародних поїздок. Початок листопада - це як і раніше ті часові рамки, на яких ми зосереджені", - сказала вона.
Нагадаємо, в кінці серпня ЄС повернув обмеження на в'їзд з США.