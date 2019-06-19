В США обнаружили рекордную партию кокаина на 1 млрд долларов

Фото: место происшествия (cbsnews.com)

Полиция обнаружила 16,5 тонн кокаина

В Филадельфии (США) на одном из кораблей, стоявших в порту, полиция обнаружила 16,5 тонн кокаина общей стоимостью более миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию прокуратуры восточного округа штата Пенсильвания.

Указано, что кокаин изъяли в порту Packer Marine. Отмечается, что экипаж судна помещен под арест, им предъявили ряд обвинений. По факту ведется расследование.

Источник на условиях анонимности сообщил, что судно следовало из Чили в Европу, а в американский порт зашло транзитом.

Кроме того, портал 6ABC, отмечает, что кокаин, обнаруженный в ходе обыска, хранился в восьми контейнерах среди прочего груза.

Напомним, в конце апреля сотрудники таможенной службы Нидерландов в порту Роттердама обнаружили партию кокаина весом в 1600 килограмм. В частности, таможенники обнаружили кокаин вместе с грузом бананов. Сразу после обнаружения груза таможенники передали дело в полицию.

Как писало РБК-Украина, в марте румынские правоохранители изъяли более тонны высококачественного кокаина, который перевозили на лодке, которая перевернулась в дельте Дуная. Стоимость изъятого кокаина оценили в 300 млн евро.