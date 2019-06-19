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У США виявили рекордну партію кокаїну на 1 млрд доларів

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 12:08
У США виявили рекордну партію кокаїну на 1 млрд доларів
Фото: місце події (cbsnews.com)

Поліція виявила 16,5 тон кокаїну

У Філадельфії (США) на одному з кораблів, що стояв у порту, поліція виявила 16,5 тон кокаїну загальною вартістю понад мільярд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію прокуратури східного округу штату Пенсільванія.

У США виявили рекордну партію кокаїну на 1 млрд доларів

Зазначено, що кокаїн вилучили в порту Packer Marine. Відзначається, що екіпаж судна поміщений під арешт, їм висунули ряд звинувачень. За фактом ведеться розслідування.

Джерело на умовах анонімності повідомило, що судно прямувало з Чилі в Європу, а в американський порт зайшло транзитом.

Крім того, портал 6ABC, зазначає, що кокаїн, виявлений у ході обшуку, зберігався у восьми контейнерах серед іншого вантажу.

Нагадаємо, в кінці квітня співробітники митної служби Нідерландів у порту Роттердама виявили партію кокаїну вагою у 1600 кілограм. Зокрема, митники виявили кокаїн разом із вантажем бананів. Відразу після виявлення вантажу митники передали справу у поліцію.

Як писало РБК-Україна, в березні румунські правоохоронці вилучили понад тонну високоякісного кокаїну, який перевозили на човні, який перекинувся у дельті Дунаю. Вартість вилученого кокаїну оцінили в 300 млн євро.

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