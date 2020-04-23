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США обнаружили на орбите иранский военный спутник

Новости » В мире     23.04.2020 - 05:41
США обнаружили на орбите иранский военный спутник
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

ВВС США отслеживают иранский спутник "Нур" и ступень ракеты "Касед"

Американские военные обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный в среду, 22 апреля. Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Отмечается, что эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта - спутник Nour (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты Qased (номер 45530) от космического пуска из Ирана.

Напомним, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду заявил об успешном запуске своего первого военного спутника Noor на орбиту Земли. Как сообщается, первый военный спутник был выведен на орбиту на высоте 425 километров от земной поверхности двухступенчатой ракетой-носителем.

Как заявил позже замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, США наблюдали за иранским космическим пуском, однако он отметил, что не обладает информацией о том, был ли запуск успешным.

Ранее Министерство обороны Ирана заявило о неудачном запуске военного спутника Zafar на земную орбиту. Ракета-носитель "Симорг" вывела спутник в космос, однако спутник Zafar не смог набрать необходимой для выхода на орбиту скорости.

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