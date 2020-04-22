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Иран запустил первый военный спутник

Новости » В мире     22.04.2020 - 12:47
Иран запустил первый военный спутник
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Спутник был выведен на орбиту на высоте 425 километров

Сегодня, 22 апреля, Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно запустил на орбиту Земли первый военный спутник Noor. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran Front Page.

Как сообщается, первый военный спутник был выведен на орбиту на высоте 425 километров от земной поверхности двухступенчатой ракетой-носителем. Так, это главное достижение в космической отрасли Ирана, а название спутника Noor переводится с персидского как "свет".

Напомним, Министерство обороны Ирана заявило о неудачном запуске военного спутника Zafar на земную орбиту. Ракета-носитель "Симорг" вывела спутник в космос, однако спутник Zafar не смог набрать необходимой для выхода на орбиту скорости.

Кроме того, ранее сообщалось, что Япония осуществила успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Ракета H2A стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе страны Кагосима. Спутник успешно вышел на орбиту после того, как предыдущая попытка запуска была отменена.

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