США виявили на орбіті іранський військовий супутник

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ВПС США відстежують іранський супутник "Нур" і ступінь ракети "Касед"

Американські військові виявили на орбіті новий іранський супутник, запущений у середу, 22 квітня. Про це Twitter повідомила 18-я ескадрилья контролю космічного простору ВПС США.

Наголошується, що ескадрилья контролю космічного простору ВПС США відстежує два об'єкта - супутник Nour (номер 45529 в каталозі космічних об'єктів) і ступінь ракети Qased (номер 45530) від космічного пуску з Ірану.

Нагадаємо, Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) в середу заявив про успішному запуску свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі. Як повідомляється, перший військовий супутник був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні двоступеневої ракетою-носієм.

Як заявив пізніше заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джон Гайтен, США спостерігали за іранським космічним пуском, однак він зазначив, що не володіє інформацією про те, чи був запуск успішним.

Раніше Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Ракета-носій "Сіморг" вивела супутник у космос, однак супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.