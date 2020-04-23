ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США виявили на орбіті іранський військовий супутник

Новини » В світі     23.04.2020 - 05:41
США виявили на орбіті іранський військовий супутник
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

ВПС США відстежують іранський супутник "Нур" і ступінь ракети "Касед"

Американські військові виявили на орбіті новий іранський супутник, запущений у середу, 22 квітня. Про це Twitter повідомила 18-я ескадрилья контролю космічного простору ВПС США.

Наголошується, що ескадрилья контролю космічного простору ВПС США відстежує два об'єкта - супутник Nour (номер 45529 в каталозі космічних об'єктів) і ступінь ракети Qased (номер 45530) від космічного пуску з Ірану.

Нагадаємо, Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) в середу заявив про успішному запуску свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі. Як повідомляється, перший військовий супутник був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні двоступеневої ракетою-носієм.

Як заявив пізніше заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джон Гайтен, США спостерігали за іранським космічним пуском, однак він зазначив, що не володіє інформацією про те, чи був запуск успішним.

Раніше Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Ракета-носій "Сіморг" вивела супутник у космос, однак супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.

У штаті Нью-Йорк COVID-19 виявили у домашніх котів SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранспутник
News
On Top