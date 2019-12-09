В США обнародовали засекреченные документы, свидетельствующие о поражении в Афганистане

Белый дом годами скрывали правдивую информацию о реальном состоянии боевых действий в Афганистане, в частности, то, что Вашингтон терпел поражение в войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

Американское издание опубликовало ранее засекреченные документы о военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, которые свидетельствуют о сокрытия реального состояния войны. Публикация основана на показаниях тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях и принимал решения.

Отмечается, что американские чиновники на протяжении 18 лет боевых действий в Афганистане скрывали факт невозможности победы в этой войне. Американское командование в Кабуле и Белый дом искажали статистику для того, чтобы в обществе создавалось впечатление, что США побеждают.

Издание приводит высказывания генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, который принимал участие в войне в Афганистане, о том, что заявления американских послов не соответствуют действительности.

"От послов мы слышим, что США прекрасно выполняют поставленные задачи. Действительно? Раз так, то почему возникает ощущение, что мы проигрываем?", - замечал Флин.

Кроме того, газета цитирует бывшего спецпредставителя США по Афганистану Джеймса Доббинса, который заявлял, что Вашингтон "явно терпит неудачу" в боевых действиях в Афганистане.

“Мы не вмешиваемся в бедные страны, чтобы сделать их богаче. Мы также не вмешиваемся в авторитарные страны, чтобы сделать их демократическими. Мы вмешиваемся в охваченные насилием страны, чтобы установить там мир, и мы явно потерпели неудачу в Афганистане”, - говорил Доббинс.

Напомним, ранее сообщалось, что США и представители афганского радикального движения "Талибан" возобновили мирные переговоры. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.