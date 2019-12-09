У США оприлюднили засекречені документи, що свідчать про поразку в Афганістані

Білий дім роками приховували правдиву інформацію про реальний стан бойових дій в Афганістані, зокрема, те, що Вашингтон зазнавав поразки у війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

Американське видання опублікувало раніше засекречені документи про військову операцію Сполучених Штатів у Афганістані, які свідчать про приховуванння реального стану війни. Публікація заснована на свідченнях тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях та ухвалював рішення.

Зазначається, що американські чиновники впродовж 18 років бойових дій в Афганістані приховували факт неможливості перемоги у цій війні. Американське командування у Кабулі та Білий дім спотворювали статистику для того, щоб у суспільстві складалося враження, що США перемагають.

Видання наводить висловлювання генерал-лейтенанта у відставці Майкла Флінна, який брав участь у війні в Афганістані, про те, що заяви американських послів не відповідають дійсності.

"Від послів ми чуємо, що США чудово виконують поставлені завдання. Справді? Раз так, то чому виникає відчуття, що ми програємо?", - зауважував Флін.

Крім того, газета цитує колишнього спецпредставника США з питань Афганістану Джеймса Доббінса, який заявляв, що Вашингтон "явно зазнає невдачі" в бойових діях в Афганістані.

“Ми не втручаємося у бідні країни, щоб зробити їх багатшими. Ми також не втручаємося в авторитарні країни, щоб зробити їх демократичними. Ми втручаємося в охоплені насильством країни, щоб встановити там мир, і ми явно зазнали невдачі в Афганістані”, - говорив Доббінс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та представники афганського радикального руху "Талібан" відновили мирні переговори. Переговори проходять в Досі, столиці Катару, де знаходиться керівництво воєнізованого угруповання.