США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин. Украина получит тоже

США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса , которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире. В списке есть и Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома .

"Администрация объявляет о распространении 55 млн из 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить к концу июня для борьбы с пандемией в мире", - говорится в пресс-релизе.

Из выделенных США 80 млн доз вакцины 75% будут распределены через программу COVAX, а 25% будут направлены на помощь странам напрямую для борьбы с распространением коронавируса.

Примерно 14 млн или 25% из 55 млн доз вакцины будут переданы ряду стран, включая Украину. Среди других получателей препарата: Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Молдавия, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис и Филиппины.