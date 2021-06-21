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США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин. Украина получит тоже

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Вашингтон, Понедельник 21 июня 2021 21:40
США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин. Украина получит тоже Фото: США распределили 55 млн доз вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире. В списке есть и Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Администрация объявляет о распространении 55 млн из 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить к концу июня для борьбы с пандемией в мире", - говорится в пресс-релизе.

Из выделенных США 80 млн доз вакцины 75% будут распределены через программу COVAX, а 25% будут направлены на помощь странам напрямую для борьбы с распространением коронавируса.

Примерно 14 млн или 25% из 55 млн доз вакцины будут переданы ряду стран, включая Украину. Среди других получателей препарата: Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Молдавия, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис и Филиппины.

Напомним, ранее Байден заявил, что США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.

Отметим, президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Глава государства выразил благодарность Джо Байдену.

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