США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин. Украина получит тоже
США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире. В списке есть и Украина.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Администрация объявляет о распространении 55 млн из 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить к концу июня для борьбы с пандемией в мире", - говорится в пресс-релизе.
Из выделенных США 80 млн доз вакцины 75% будут распределены через программу COVAX, а 25% будут направлены на помощь странам напрямую для борьбы с распространением коронавируса.
Примерно 14 млн или 25% из 55 млн доз вакцины будут переданы ряду стран, включая Украину. Среди других получателей препарата: Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Молдавия, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис и Филиппины.
Напомним, ранее Байден заявил, что США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.
Отметим, президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Глава государства выразил благодарность Джо Байдену.