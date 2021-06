США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются в Тайвань", - написал он.

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the U.S. helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS’ commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs