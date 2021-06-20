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США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин

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США, Воскресенье 20 июня 2021 07:57
США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин Фото: этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина(twitter/StateDeptSpox)
Автор: Даша Харченко

США сообщили об отправке в Тайвань 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. В Тайване поблагодарили за "дружеский жест".

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются в Тайвань", - написал он.

Как сообщает Голос Америки лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот жест: "Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев".

Издание подчеркивает, что этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина, претендующего на суверенитет Тайваня.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.

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