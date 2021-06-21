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США оприлюднили план допомоги країнам на 55 млн доз вакцин. Україна отримає теж

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Вашингтон, Понеділок 21 червня 2021 21:40
США оприлюднили план допомоги країнам на 55 млн доз вакцин. Україна отримає теж Фото: США розподілили 55 млн доз вакцини від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оприлюднили план розподілу 55 млн з 80 млн доз вакцин від коронавірусу, які американський президент Джо Байден пообіцяв виділити до кінця червня для боротьби з COVID - 19 у світі. У списку є і Україна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

"Адміністрація оголошує про поширення 55 млн з 80 млн доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією в світі", - йдеться в прес-релізі.

З виділених США 80 млн доз вакцини 75% будуть розподілені через програму COVAX, а 25% будуть спрямовані на допомогу країнам безпосередньо для боротьби з поширенням коронавірусу.

Приблизно 14 млн або 25% з 55 млн доз вакцини будуть передані низці країн, включаючи Україну. Серед інших одержувачів препарату: Аргентина, Афганістан, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, В'єтнам, Молдова, Нігерія, Оман, Пакистан, Панама, Туніс і Філіппіни.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Глава держави висловив подяку Джо Байдену.

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