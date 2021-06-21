США оприлюднили план допомоги країнам на 55 млн доз вакцин. Україна отримає теж

США оприлюднили план розподілу 55 млн з 80 млн доз вакцин від коронавірусу , які американський президент Джо Байден пообіцяв виділити до кінця червня для боротьби з COVID - 19 у світі. У списку є і Україна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому .

"Адміністрація оголошує про поширення 55 млн з 80 млн доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією в світі", - йдеться в прес-релізі.

З виділених США 80 млн доз вакцини 75% будуть розподілені через програму COVAX, а 25% будуть спрямовані на допомогу країнам безпосередньо для боротьби з поширенням коронавірусу.

Приблизно 14 млн або 25% з 55 млн доз вакцини будуть передані низці країн, включаючи Україну. Серед інших одержувачів препарату: Аргентина, Афганістан, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, В'єтнам, Молдова, Нігерія, Оман, Пакистан, Панама, Туніс і Філіппіни.