США обміняли ув'язнену в РФ баскетболістку на російського продавця зброї

У коментарі виданню офіційний представник США розповів, що Грайнер наразі перебуває під опікою американських чиновників.

При цьому обмін не включав американця Пола Уілана, якого також вважають незаконно затриманим у Росії. Країна-агресор підозрює його у шпигунстві, він засуджений до 16 років колонії.

У CNN зазначають, що президент США Джо Байден виступить з екстреним повідомленням на тлі обміну ув'язненими, але ще невідома його тема. Американський лідер вже підтвердив обмін.

"Кілька хвилин тому я розмовляв з Бріттні Грайнер. Вона у безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому", - розповів він.

У МЗС РФ також підтвердили обмін ув'язненими з США. За інформацією російського відомства, він стався в аеропорту Абу-Дабі.

Зазначимо, що Грайнер була засуджена в Росії за "зберігання наркотиків". Віктор Бут відбував 25-річний термін у США за підтримку тероризму.