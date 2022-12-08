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США обменяли заключенную в РФ баскетболистку на российского продавца оружия

Фото: родственница Бриттни Грайнер и президент США Джо Байден (twitter.com/POTUS)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 декабря, США освободили звезду Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер из российской тюрьмы в рамках обмена на продавца оружия из РФ Виктора Бута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комментарии изданию официальный представитель США рассказал, что Грайнер сейчас находится под опекой американских чиновников.

При этом обмен не включал американца Пола Уилана, которого США также считают незаконно задержанным в России. Страна-агрессор подозревает его в шпионаже, он был приговорен к 16 годам колонии.

В CNN отмечают, что президент США Джо Байден выступит с экстренным сообщением на фоне обмена заключенными, но еще неизвестна его тема. Американский лидер уже подтвердил обмен.

"Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - рассказал он.

В МИД РФ также подтвердили обмен заключенными с США. По информации российского ведомства, он произошел в аэропорту Абу-Даби.

Отметим, что Грайнер была заключена в российскую тюрьму за "хранение наркотиков". При этом Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США за поддержку терроризма.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен хотел обсудить обмен заключенными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это должен был стать их первый разговор с начала полномасштабной войны в Украине.

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