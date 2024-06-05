США не обмежували Україну у знищенні літаків РФ, навіть поза її територіями, - Кірбі

Він заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Україна вперше застосувала зброю США для ударів по території Росії.

"Як я вже сказав, ми просто не в змозі повсякденно знати, у що саме українці стріляють. Звичайно, це на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Я можу сказати вам, що вони розуміють настанови, які їм дали", - сказав Кірбі.

Також представник Білого дому наголосив, що США ніколи не обмежували Україні щодо знищення російських літаків, навіть поза межами українських територій.

"... ніколи не існувало обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу", - пояснив він.