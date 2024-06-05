США не ограничивали Украину в уничтожении самолетов РФ, даже вне ее территорий, - Кирби

Он заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что Украина впервые применила оружие США для ударов по территории России.

"Как я уже сказал, мы просто не в состоянии повседневно знать, во что именно украинцы стреляют. Конечно, это на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Я могу сказать вам, что они понимают наставления, которые им дали", - сказал Кирби.

Также представитель Белого дома подчеркнул, что США никогда не ограничивали Украину по уничтожению российских самолетов, даже за пределами украинских территорий.

"... никогда не существовало ограничений на сбивание украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, представляющие угрозу", - объяснил он.