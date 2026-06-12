США обійшли РФ та Саудівську Аравію в експорті нафти: як це вдалось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику Reuters .

Ще у травні експорт сирої нафти та палива зі США зріс до 10,5 мільйона барелів на добу і країна утримує лідерство вже третій місяць поспіль. Для порівняння, РФ за цей же період експортувала лише 7 мільйонів, а Саудівська Аравія - 5,9 мільйона барелів.

Цікаво, що ще на початку минулого року саудити постачали на зовнішні ринки 8,1 мільйона барелів щодня, США тоді відвантажували лише 6,6 мільйона. Війна в Україні, в Ірані та санкції змінили все.

Дрони ЗСУ та Ормуз як запорука успіху США

Війна між США та Іраном, що триває з лютого 2026 року, заблокувала значну частину постачань з Близького Сходу. Водночас російський експорт страждає від атак українських безпілотників: удари по НПЗ та нафтобазах суттєво знизили можливості Москви, йдеться у матеріалі.

Американські компанії скористалися моментом та заповнюють порожні ніші.

"У Вашингтона з'явився новий інструмент, про який вони не підозрювали до війни з Іраном - експорт енергоносіїв", - заявила Мішель Брухард, керівник відділу політики компанії Kpler.

Крах ОПЕК та невдачі Кремля

Домінування США руйнує монополію ОПЕК і організація втрачає можливість диктувати ціни. У травні групу покинули Об'єднані Арабські Емірати, які були в організації майже 60 років. Це стало потужним ударом по нафтовому картелю.

Москва теж не приховує роздратування. Очільник "Роснефти" Ігор Сечін назвав американські фірми головними бенефіціарами кризи. Закриття Ормузької протоки принесло їм надприбутки.

Проте Росія почала відставати від США ще до війни. З 2000 року видобуток у Сполучених Штатах зріс майже втричі - до 22 мільйонів барелів на добу.

Чому світ обирає нафту Штатів

Зараз Вашингтон має новий важіль впливу. Європа та Азія масово переходять на американську сировину. Через санкції проти РФ та Ірану ЄС отримує 47% всього американського експорту. Азія збільшила частку закупівлі нафти зі США до 46%.

Посадовці ЄС сприймають цей бум неоднозначно. Хоча вони раді позбутися залежності від РФ, але бояться стати занадто залежними від США.

Ще мають значення стосунки держави й корпорацій. Наприклад, у Саудівській Аравії та Росії обсяги видобутку визначає уряд. У США все інакше: там ринок залежить від рішень приватних компаній. Коли ціна нафти йде вгору, фірми Техасу просто качають більше. Це природний ринковий механізм, який працює краще за будь-які квоти.

Американський нафтовий бум довів помилковість прогнозів скептиків, пише Reuters. Десять років тому ніхто не вірив, що колишня жертва ембарго очолить світовий рейтинг.