США обіцяють захищати кожен дюйм території НАТО після вторгнення дронів РФ у Польщу

За словами Дороті Ші, Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям "тривожних порушень повітряного простору".

Вона зазначила, що Росія посилила свою кампанію бомбардування України, і це призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

Ші констатувала, що ці дії, а також навмисне чи ненавмисне порушення Росією повітряного простору союзника США демонструють величезну неповагу до сумлінних зусиль Сполучених Штатів щодо припинення конфлікту.

"Війна між Росією і Україною має припинитися. Ми не можемо допустити, щоб вона переросла в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру", – заявила дипломатка.