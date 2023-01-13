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США обіцяють якнайкраще відповідати на запити України щодо військової допомоги

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Вашингтон, П'ятниця 13 січня 2023 03:26
США обіцяють якнайкраще відповідати на запити України щодо військової допомоги Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Сполучених Штатах мають намір якнайкраще задовольняти потреби України по лінії військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі на брифінгу.

У такий спосіб він прокоментував можливе надання Україні танків Abrams.

"Сполучені Штати продовжать надавати допомогу для безпеки... найкраще, відповідаючи потребам українців", - зазначив представник США.

За словами Кірбі, він не має наміру випереджати рішення президента Джо Байдена.

Раніше видання WP повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснювали це технічними причинами.

Після розмови Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

Також президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.

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