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США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння ХАМАС, - Politico

Фото: США обговорюють миротворчі сили для Гази (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Газа.

Що відбувається у Секторі Газа

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом продовжують активні обстріли Сектора Газа. За останніми повідомленнями, тим знову зникло світло та зв'язок.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиСектор Газа