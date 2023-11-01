США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння ХАМАС, - Politico

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Газа.

Що відбувається у Секторі Газа

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

Наразі армія оборони Ізраїля продовжують операцію на півночі Гази, заявляючи про розширення зони. Тим часом продовжують активні обстріли Сектора Газа. За останніми повідомленнями, тим знову зникло світло та зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.