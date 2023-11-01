США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico

Соединенные Штаты Америки обсуждают введение миротворческих сил в Газу после падения ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Напомним, сегодня СМИ сообщали, что США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа.
Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.
В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем продолжают активные обстрелы Сектора Газа. По последним сообщениям, тем снова исчез свет и связь.
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