США обсуждают введение миротворцев в Газу после падения ХАМАС, - Politico

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа.

Что происходит в Секторе Газа

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля продолжает операцию на севере Газы, заявляя о расширении зоны. Тем временем продолжают активные обстрелы Сектора Газа. По последним сообщениям, тем снова исчез свет и связь.

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