США обсуждают "трудные решения", поскольку Путин мешает миру, - Politico
Российский диктатор Владимир Путин продолжает противиться мирным инициативам США. Поэтому Белый дом рассматривает прямое давление на Кремль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, подписание сделки о недрах между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление Путина тем идеям, которые США предложили для завершения войны.
Источники Politico рассказали, что в Белом доме пока нет согласия в том вопросе, какие дальнейшие шаги США должны принимать для мира между Украиной и Россией.
В частности, американские власти обсуждают трудные решения, включая прямое давление на Кремль, чего президент США Дональд Трамп избегал.
"Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути", - отметил один из собеседников издания.
Но остается непонятным, будет ли новых санкций достаточно для того, чтобы повлиять на Путина.
Предложение сенатора о санкциях
Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о законопроекте, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России.
Согласно тексту документа, предлагается ввести 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Грэм заверил, что такой законопроект поддерживают уже 72 сенатора. Это большинство.
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