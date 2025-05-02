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США обсуждают "трудные решения", поскольку Путин мешает миру, - Politico

Вашингтон, Пятница 02 мая 2025 15:46
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США обсуждают "трудные решения", поскольку Путин мешает миру, - Politico Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин продолжает противиться мирным инициативам США. Поэтому Белый дом рассматривает прямое давление на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, подписание сделки о недрах между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление Путина тем идеям, которые США предложили для завершения войны.

Источники Politico рассказали, что в Белом доме пока нет согласия в том вопросе, какие дальнейшие шаги США должны принимать для мира между Украиной и Россией.

В частности, американские власти обсуждают трудные решения, включая прямое давление на Кремль, чего президент США Дональд Трамп избегал.

"Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути", - отметил один из собеседников издания.

Но остается непонятным, будет ли новых санкций достаточно для того, чтобы повлиять на Путина.

Предложение сенатора о санкциях

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о законопроекте, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России.

Согласно тексту документа, предлагается ввести 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Грэм заверил, что такой законопроект поддерживают уже 72 сенатора. Это большинство.

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