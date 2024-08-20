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США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курській області, - Пентагон

Фото: Пет Райдер, прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВВС (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Американські чиновники обговорюють з українськими колегами довгострокові цілі операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону, бригадного генерала ВПС Пета Райдера.

Журналіст запитав Райдера, чи готові США відкрито підтримати операцію України в Курській області. І якщо ні, то чому.

"Послухайте, ми продовжуємо обговорювати з українцями їх цілі. Ви чули, як президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) сказав, що йдеться про створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їх цілі" - відповів Райдер.

Він нагадав, що мета США полягає в тому, щоб дати Україні можливість стати вільною та суверенною країною, яка зможе стримувати російську агресію у майбутньому.

Райдер додав, що операцією в Курській області українські захисники продемонстрували креативність і бойову майстерність. Вони "явно змусили росіян попрацювати над відповіддю".

"Але коли мова заходить про те, якими є їх довгострокові цілі тут, це те, що ми все ще обговорюємо з ними", - зазначив представник Пентагону.

Операція у Курській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому у мережі з'явилися чутки про те, що українські захисники зайшли до Курської області. Згодом цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Станом на сьогодні, згідно з заявою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники контролюють 93 населені пункти в Курській області.

Також український генерал сьогодні показав карту бойових дій у Курській області.

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