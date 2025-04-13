США обговорюють мита зі 130 країнами. З Китаєм розпочато "м'який діалог"

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про введення "взаємних мит" практично проти всіх торгових партнерів США. Розмір тарифів коливався від 10% до 49%.

Однак днями, 9 квітня, коли тарифи повноцінно мали набути чинності, Трамп призупинив введення митних тарифів на 90 днів, при цьому тариф у розмірі 10% набув негайної чинності. Более того, Трамп не исключил еще одно продление тарифной паузы. Винятком у цій схемі виявився Китай, проти якого нічого не скасували і за останніми даними, мита на імпорт з цієї країни зросли до 145%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звільнили від мит смартфони, комп'ютери та чіпи. Виняток на ці групи товарів зробили незважаючи на загальне посилення тарифів на китайську продукцію.

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