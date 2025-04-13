США обсуждают пошлины со 130 странами. С Китаем начат "мягкий диалог"

"На данный момент откликнулись 130 стран, и мы ведем с ними переговоры", - сказал Хассетт.

Он добавил, что помимо этого ведется процесс по урегулированию торговых споров с Китаем, но он находится в зарождающейся стадии.

Кроме того, в Минторговле США тоже сообщили, что между Вашингтоном и Пекином начался "мягкий" диалог по вопросам торговли. Он ведется через посредников.