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США обсуждают пошлины со 130 странами. С Китаем начат "мягкий диалог"

Фото: Кевин Хассет (скриншот с видео)
Автор: Эдуард Ткач

Число стран, которые связались США для переговоров о пошлинах, возросло до 130. В то же время, начат процесс по вопросам торговли с Китаем.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает РБК-Украина со ссылкой Rapid Response.

"На данный момент откликнулись 130 стран, и мы ведем с ними переговоры", - сказал Хассетт.

Он добавил, что помимо этого ведется процесс по урегулированию торговых споров с Китаем, но он находится в зарождающейся стадии.

Кроме того, в Минторговле США тоже сообщили, что между Вашингтоном и Пекином начался "мягкий" диалог по вопросам торговли. Он ведется через посредников.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" практически против всех торговых партнеров США. Размер тарифов колебался от 10% до 49%.

Однако на днях, 9 апреля, когда тарифы полноценно должны были вступить в силу, Трамп приостановил ввод пошлин на 90 дней, при этом тариф в размере 10% вступил немедленно в силу. Ба більше, Трамп не відкинув ще одне продовження тарифної паузи. Исключением в этой схеме оказался Китай, против которого ничего не отменили и по последним данным, пошлины на импорт из этой страны выросли до 145%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США освободили от пошлин смартфоны, компьютеры и чипы. Исключение на эти группы товаров сделали несмотря на общее ужесточение тарифов на китайскую продукцию.

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