США обеспокоены планами Турции провести новую операцию на сирийской границе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В США заявили, что любое новое наступление на севере Сирии подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу американские войска.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями и обсуждениями потенциального усиления военной активности на севере Сирии и, в частности, ее воздействия на тамошнее гражданское население ", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что США понимает опасения Турции касательно безопасности на южной границе, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ.

В понедельник, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вскоре начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные зоны глубиной 30 км для борьбы с террористическими угрозами в этих регионах.

Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").