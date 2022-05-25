США обеспокоены планами Турции провести новую операцию на сирийской границе
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу планов Турции начать новые военные операции вдоль южной границы Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что любое новое наступление на севере Сирии подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу американские войска.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями и обсуждениями потенциального усиления военной активности на севере Сирии и, в частности, ее воздействия на тамошнее гражданское население ", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Он добавил, что США понимает опасения Турции касательно безопасности на южной границе, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ.
В понедельник, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вскоре начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные зоны глубиной 30 км для борьбы с террористическими угрозами в этих регионах.
Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").
Напомним, Турция хочет получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от газа из РФ и разорвать связи с Путиным.
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