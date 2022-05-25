США стурбовані планами Туреччини провести нову операцію на сирійському кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У США заявили, що будь-який новий наступ на півночі Сирії підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу американські війська.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями та обговореннями потенційного посилення військової активності на півночі Сирії і, зокрема, її впливу на тамтешнє цивільне населення ", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він додав, що США розуміє побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США і кампанію коаліції проти ІДІЛ.

У понеділок, 23 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром почне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні зони глибиною 30 км для боротьби з терористичними загрозами в цих регіонах.

Анкара називає терористичними організаціями Курдську робітничу партію (КРП) і Загони народної самооборони (YPG, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").