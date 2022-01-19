UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь

Автор: Наталья Скороход

США беспокоят российские войска в Беларуси. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Барбара Ашер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

По ее словам, США внимательно следят за действиями России. И перемещение российских войск в Беларусь вызывает опасения.

"Мы очень внимательно следим за всем, что делает Россия. Тот факт, что мы наблюдаем это перемещение войск в Беларусь, явно дает русским другой подход, если они решат предпринять дальнейшие военные действия против Украины", - сказала Ашер.

Она также отметила, что США обеспокоены тем, что Россия создает предлог для возможного вторжения по нескольким направлениям .

"Вы, вероятно, следили за новостями на прошлой неделе, где мы поделились нашей озабоченностью по поводу возможной операции под чужим флагом, которую русские могут снова предпринять для подготовки к вторжению в Украину. Так что эта идея о том, что Россия может заложить основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения - будь то посредством диверсионной деятельности, информационных операций или переброски войск, - это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание", - сказала она.

Ашер добавила, что российские военные планируют начать действия за несколько недель до военного вторжения.

"По нашей оценке, это может произойти в любое время в период с середины января по май", - уточнила она.

Напомним, что Белый дом предупредил Украину, что Россия может вторгнуться в любой момент. Там назвали эту ситуацию опасной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация