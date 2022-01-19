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США стурбовані переміщенням військ РФ до Білорусі

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США, Середа 19 січня 2022 00:06
США стурбовані переміщенням військ РФ до Білорусі Фото: у США стурбовані тим, що РФ може вторгнутися в Україну через Білорусь (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США турбують російські війська в Білорусі. Про це заявила представник Держдепартаменту США Барбара Ашер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

За її словами, США уважно стежать за діями Росії. І переміщення російських військ до Білорусі викликає побоювання.

"Ми дуже уважно стежимо за всім, що робить Росія. Той факт, що ми спостерігаємо це переміщення військ в Білорусь, явно дає росіянам інший підхід, якщо вони вирішать зробити подальші військові дії проти України", - сказала Ашер.

Вона також зазначила, що США стурбовані тим, що Росія створює привід для можливого вторгнення за кількома напрямками.

"Ви, ймовірно, стежили за новинами минулого тижня, де ми поділилися нашою стурбованістю з приводу можливої операції під чужим прапором, яку росіяни можуть знову зробити для підготовки до вторгнення в Україну. Так що ця ідея про те, що Росія може закласти основу для того, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення - будь то за допомогою диверсійної діяльності, інформаційних операцій або перекидання військ, - це те, чому ми приділяємо дуже пильну увагу", - сказала вона.

Ашер додала, що російські військові планують почати дії за кілька тижнів до військового вторгнення.

"За нашою оцінкою, це може статися в будь-який час в період з середини січня по травень", - уточнила вона.

Нагадаємо, що Білий дім попередив Україну, що Росія може вторгнутися в будь-який момент. Там назвали цю ситуацію небезпечною.

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