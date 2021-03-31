В США обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины

Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины. По их мнению, такие действия можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.

Об этом заявил чиновник американского оборонного ведомства , передает CBS.

При этом издание New York Times сообщили, что Россия испытывает администрацию Байдена. По мнению американских властей и экспертов Америки разделились, в частности:

некоторые считают, что Кремль "бряцает оружием", но не стремится возобновлять свое наступление;

в то же время другие думают, что наступление Владимира Путина обусловлено желанием "испытать" терпение администрации Джо Байдена.

Также Государственный департамент США раскритиковал Россию из-за вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях. Там подчеркнули, что страна-агрессор оккупировала Крым и воюет на Донбассе.