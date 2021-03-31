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У США стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України. На їхню думку, такі дії можна було б пояснити навчанням, але Росія про це не повідомляла.

Про це заявив чиновник американського оборонного відомства, передає CBS.

При цьому видання New York Times повідомили, що Росія відчуває адміністрацію Байдена. На думку американської влади і експертів Америки розділилися, зокрема:

  • деякі вважають, що Кремль "брязкає зброєю", але не прагне відновлювати свій наступ;
  • водночас інші думають, що наступ Володимира Путіна обумовлено бажанням "випробувати" терпіння адміністрації Джо Байдена.

Також Державний департамент США розкритикував Росію за збройної агресії проти України на тимчасово окупованих територіях. Там підкреслили, що країна-агресор окупувала Крим і воює на Донбасі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Крім того, Хомчак заявив, що Україна готова піти в наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація перекидає на окуповані території в Донецькій і Луганській областях своїх кадрових військових.

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Новини України ДонбасСполучені Штати Америки
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