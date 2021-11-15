США обеспокоены из-за испытаний противоспутниковой ракеты Россией, - CNN

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что в минувшие выходные Российская Федерация провела испытания противоспутникового оружия. Это могло привести к образованию опасных обломков в космосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Космическое командование США заявило об опасном "событии", которое могло привести к образованию мусора в космосе. Впрочем, подробностей так и не раскрыло.

"Мы активно работаем над характеристикой поля обломков и продолжим обеспечивать, чтобы все космические державы имели информацию, необходимую для маневрирования спутников в случае столкновения", - заявил представитель Космического командования.

В то же время двое представителей штатов сообщили CNN, что речь идет именно о России и испытаниях противоспутникового оружия.

Подробности обещают предоставить уже в ближайшее время.

В понедельник произошел инцидент на борту Международной космической станции. Из-за угрозы столкновения МКС с обломками - астронавтам пришлось быстро надеть скафандры и прыгнуть в свои космические корабли.