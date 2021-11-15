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США стурбовані через випробування протисупутникової ракети Росією, - CNN

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Понеділок 15 листопада 2021 21:18
США стурбовані через випробування протисупутникової ракети Росією, - CNN Фото: США стурбовані через випробування протисупутникової ракети Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що минулими вихідними Російська Федерація провела випробування протисупутникової зброї. Це могло призвести до утворення небезпечних уламків у космосі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Космічне командування США заявило про небезпечну "подію", яка могла призвести до утворення сміття у космосі. Втім, подробиць так і не розкрило.

"Ми активно працюємо над характеристикою поля уламків і продовжимо забезпечувати, щоб усі космічні держави мали інформацію, необхідну для маневрування супутників у разі зіткнення", - заявив представник Космічного командування.

Водночас двоє представників Штатів повідомили CNN, що йдеться саме про Росію та випробування протисупутникової зброї.

Подробиці обіцяють надати вже найближчим часом.

Зазначається, що у понеділок стався інцидент на борту Міжнародної космічної станції. Через загрозу зіткнення МКС з уламками - астронавтам довелося швидко надіти скафандри й стрибнути у свої космічні кораблі.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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