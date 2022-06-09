США обеспечат Украину всем необходимым для отражения агрессии России, - советник Байдена

Соединенные Штаты внимательно следят за течением войны против России и готовы в дальнейшем снабжать Украину необходимым оружием и техникой для отражения военной агрессии со стороны РФ. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг Джейка Салливана.

Он также подчеркнул, что США стремятся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттеснить их.

"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят", - подчеркнул Салливан.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.

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