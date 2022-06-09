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США забезпечать Україну всім необхідним для відбиття агресії Росії, - радник Байдена

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати уважно стежать за перебігом війни проти Росії і готові надалі постачати Україну необхідною зброєю і технікою для відбиття військової агресії з боку РФ. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг Джейка Саллівана.

"Ми стурбовані кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомблять", - підкреслив Салліван.

Він також підкреслив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в України немає особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня.

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