США обещают ответ РФ на испытания ракеты, уничтожившей в космосе российский спутник

"Россия, несмотря на ее заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и поставить под угрозу исследования и использования космического пространства всеми странами из-за своего безрассудного и безответственного поведения", - отметил Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, пытаясь отреагировать на этот безответственный акт.

"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушающих испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - добавил Блинкен.

По данным Госсекретаря, в результате российских испытаний появились 1,5 тыс. заметных обломков на орбите, а поскольку они там остаются на долгое время, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, которые жизненно важны для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед.