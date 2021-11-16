США обіцяють відповідь РФ на випробування ракети, яка знищила в космосі російський супутник

"Росія, попри її заяви проти розміщення зброї у космосі, готова поставити під загрозу довгострокову стійкість космічного простору та поставити під загрозу дослідження та використання космічного простору всіма країнами через свою безрозсудну та безвідповідальну поведінку", - зазначив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати будуть працювати з союзниками та партнерами, намагаючись відреагувати на цей безвідповідальний інцидент.

"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави приєднатися до нас у зусиллях щодо вироблення норм відповідальної поведінки та утримуватися від проведення небезпечних та безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", - додав Блінкен.

За даними Держсекретаря, в результаті російських випробувань з'явилися 1,5 тис. помітних уламків на орбіті, а оскільки вони там залишаються на довгий час, це створює загрозу космічним об'єктам та супутникам, які життєво важливі для безпеки націй, економіки та наукових інтересів на десятиліття вперед.