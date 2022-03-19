ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не обещали Китаю "пряников" за отказ от помощи России, - пресс-секретарь Белого дома

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 19 марта 2022 02:48
США не обещали Китаю "пряников" за отказ от помощи России, - пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала еще некоторые подробности о разговоре Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам. В то же время в Белом доме дали понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.

Псаки отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

Ранее мы сообщали, что США намерены хранить в тайне консультации относительно поставок Украине систем ПВО, и не станут раскрывать их местоположение.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта