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США не обіцяли Китаю "пряників" за відмову від допомоги Росії, - прес-секретар Білого дому

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Вашингтон, Субота 19 березня 2022 02:48
США не обіцяли Китаю "пряників" за відмову від допомоги Росії, - прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла ще деякі подробиці про розмову Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, США не пропонували Китаю жодних заохочень за допомогу у врегулюванні війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами Псакі, Байден не пропонував Сі Цзіньпіну ніяких "пряників" в обмін на згоду Китаю не допомагати Росії – навіть, наприклад, у вигляді зняття санкцій, раніше введених щодо Китаю з інших приводів. У той же час в Білому домі дали зрозуміти, що негативні наслідки для Китаю в разі, якщо він допоможе Росії, необов'язково приймуть форму санкцій.

Псакі зазначила, що більшу частину двогодинної розмови двох лідерів говорив Байден: він детально пояснював позицію Сполучених Штатів і кроки, зроблені США і їх союзниками у відповідь на агресію Росії проти України.

Раніше ми повідомляли, що США мають намір зберігати в таємниці консультації щодо поставок Україні систем ППО, і не стануть розкривати їх місце розташування.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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