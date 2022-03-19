США не обіцяли Китаю "пряників" за відмову від допомоги Росії, - прес-секретар Білого дому
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла ще деякі подробиці про розмову Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, США не пропонували Китаю жодних заохочень за допомогу у врегулюванні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За словами Псакі, Байден не пропонував Сі Цзіньпіну ніяких "пряників" в обмін на згоду Китаю не допомагати Росії – навіть, наприклад, у вигляді зняття санкцій, раніше введених щодо Китаю з інших приводів. У той же час в Білому домі дали зрозуміти, що негативні наслідки для Китаю в разі, якщо він допоможе Росії, необов'язково приймуть форму санкцій.
Псакі зазначила, що більшу частину двогодинної розмови двох лідерів говорив Байден: він детально пояснював позицію Сполучених Штатів і кроки, зроблені США і їх союзниками у відповідь на агресію Росії проти України.
Раніше ми повідомляли, що США мають намір зберігати в таємниці консультації щодо поставок Україні систем ППО, і не стануть розкривати їх місце розташування.
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