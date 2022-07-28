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В США обе партии за передачу Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км

Фото: в США обе партии за передачу Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км (army.mill)
Автор: Мария Кучерявец

Обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS для HIMARS. Они способны бить на расстояние до 310 км

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата от Демократической партии США Элису Слоткину, которую цитирует CNN.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня - украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы", - сказала депутат.

Она подчеркнула, дополнительную военную помощь украинцам нужно оказать как можно скорее-в течение 3-6 недель, поскольку ВСУ готовятся к наступлению на юге страны, подчеркнув, в Вашингтоне должны сделать все возможное, чтобы это наступление имело успех.

Отметим, как ранее заявили в Офисе президента Украины, для ускорения своей победы в войне с Россией, мы должны получить от союзников дальнобойные ракеты к HIMARS.

Напомним, совсем недавно советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не готов поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к HIMARS. Такова позиция американского президента Джо Байдена.

При этом, после ракетного удара россиян по порту в Одессе в Конгрессе США призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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