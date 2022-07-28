У США обидві партії за передачу Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 км

"Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського, і нам підтвердили сьогодні - українці справді хочуть кілька разів дати по зубах Росії до настання зими", - сказала депутат.

Вона наголосила, додаткову військову допомогу українцям потрібно надати якомога швидше - протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до наступу на півдні країни, підкресливши, у Вашингтоні мають зробити усе можливе, аби цей наступ мав успіх.

Зазначимо, як раніше заявили в Офісі президента України, для пришвидшення своєї перемоги у війні з Росією, ми маємо отримати від союзників далекобійні ракети до HIMARS.

Нагадаємо, зовсім нещодавно радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон ще не готовий постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до HIMARS. Такою є позиція американського президента Джо Байдена.

При цьому, після ракетного удару росіян по порту в Одесі в Конгресі США закликали надати Україні далекобійні ракети.

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