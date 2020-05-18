В США обдумывают планы по выведению цепочек поставок из Китая

Американские законодатели и официальные лица готовят предложения, направленные на то, чтобы заставить американские компании вывести свои операции или ключевых поставщиков из Китая. Хотят предложить налоговые льготы, новые правила и тщательно структурированные субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп допускает, что мог бы разорвать все связи с Китаем. Также Администрация президента США обдумывает несколько путей возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая.

Отметим, Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. На днях Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях вируса, которые проводят американские организации.