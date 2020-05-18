У США обмірковують плани з виведення ланцюжків поставок з Китаю

Американські законодавці та офіційні особи готують пропозиції, спрямовані на те, щоб змусити американські компанії вивести свої операції або ключових постачальників з Китаю. Хочуть запропонувати податкові пільги, нові правила і ретельно структуровані субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм. Також Адміністрація президента США обмірковує кілька шляхів можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю.

Зазначимо, Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Днями Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження вірусу, які проводять американські організації.