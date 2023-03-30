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Порушує свободу слова. У Сенаті США заблокували заявку на заборону TikTok

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Вашингтон, Четвер 30 березня 2023 03:45
Порушує свободу слова. У Сенаті США заблокували заявку на заборону TikTok Фото: у Сенаті США заблокували заявку на заборону TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував заявку на заборону соціальної мережі TikTok, пославшись на побоювання щодо свободи слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, нам слід остерігатися тих, хто використовує страх, щоб умовити американців відмовитися від наших свобод. Кожне звинувачення в зборі даних, яке було приписане TikTok, також може бути приписане великим вітчизняним технологічним компаніям", - заявив Пол.

Він також зазначив, що якщо республіканці хочуть постійно програвати вибори протягом цілого покоління, вони мають ухвалити цей законопроект про заборону TikTok – додатком, яким користуються 150 млн людей, переважно молоді американці.

"Невже ми дійсно хочемо наслідувати китайські заборони на висловлювання? Ми будемо такими ж, як Китай, і заборонимо висловлювання, яких боїмося?", - наголосив сенатор.

Раніше ми писали, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Нагадаємо, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

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