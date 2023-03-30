Порушує свободу слова. У Сенаті США заблокували заявку на заборону TikTok
Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував заявку на заборону соціальної мережі TikTok, пославшись на побоювання щодо свободи слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я думаю, нам слід остерігатися тих, хто використовує страх, щоб умовити американців відмовитися від наших свобод. Кожне звинувачення в зборі даних, яке було приписане TikTok, також може бути приписане великим вітчизняним технологічним компаніям", - заявив Пол.
Він також зазначив, що якщо республіканці хочуть постійно програвати вибори протягом цілого покоління, вони мають ухвалити цей законопроект про заборону TikTok – додатком, яким користуються 150 млн людей, переважно молоді американці.
"Невже ми дійсно хочемо наслідувати китайські заборони на висловлювання? Ми будемо такими ж, як Китай, і заборонимо висловлювання, яких боїмося?", - наголосив сенатор.
Раніше ми писали, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.
Нагадаємо, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.