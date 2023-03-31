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НАТО заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok, - CNN

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П'ятниця 31 березня 2023 20:51
НАТО заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok, - CNN Фото: НАТО заборонила своїм співробітникам завантажувати TikTok (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО офіційно заборонила співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, надані Північноатлантичним альянсом, посилаючись на міркування безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами чиновників НАТО, сьогодні співробітникам альянсу розіслали повідомлення з оголошенням про заборону. Повідомлення зробило заборону офіційною, але TikTok і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, за словами чиновників, через внутрішні технічні обмеження.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО висуває жорсткі вимоги до визначення додатків для використання в службових цілях. TikTok недоступний на пристроях НАТО", - заявив високопоставлений представник НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Крім того, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

Також службовцям Сил оборони Швеції заборонили використовувати програму соціальної мережі TikTok на своїх робочих телефонах.

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