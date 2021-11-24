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США с января введут новые требования для въезда: что изменится

Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки в январе введут необходимое требование для иностранцев, которые намерены попасть в страну. Оно касается обязательной вакцинации от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что с 22 января 2022 года США будут требовать наличие прививки от COVID не только от иностранных туристов, но и от водителей грузовиков, представителей иностранных правительств и служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

При этом американские граждане и владельцы вида на жительство смогут по-прежнему въезжать в США независимо от их статуса вакцинации. Но должны будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 47 млн взрослых жителей США остаются непривитыми.

Напомним, ранее США открыли границы для путешественников из более 30 стран, в том числе из Европейского союза.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинация