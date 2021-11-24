США з січня введуть нові вимоги для в'їзду: що зміниться

Сполучені Штати Америки в січні введуть необхідну вимогу для іноземців, які мають намір потрапити в країну. Вона стосується обов'язкової вакцинації від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що з 22 січня 2022 року США вимагатимуть наявність щеплення від COVID не тільки від іноземних туристів, а й від водіїв вантажівок, представників іноземних урядів і служб реагування на надзвичайні ситуації.

При цьому американські громадяни і власники посвідки на проживання зможуть як і раніше в'їжджати до США незалежно від їх статусу вакцинації. Але повинні будуть проходити додаткове тестування на коронавірус.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, близько 47 млн дорослих жителів США залишаються нещепленими.