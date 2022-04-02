США в январе предоставили Украине разведанные о нападении России, - WSJ

Как отмечает издание, во время своего визита в Киев Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему данные о плане нападения России. Они включали информацию о наступлении на украинскую столицу, что могло сыграть главную роль в успешном отражении российской атаки в критически важные первые дни войны.

В частности, тогда разведка США уже знала о планах российских войск наступать с территории Беларуси по кратчайшему пути - через Чернобыльскую зону отчуждения. Также данные содержали намерение россиян захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на Киев.

В материале также говорится о предпринятой европейскими лидерами последней попытке уговорить Путина отказаться от вторжения в Украину. Кроме того, упоминается взаимодействие между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.

Отмечается, что далеко не все западные союзники США верили разведданным ЦРУ о том, что Путин может вторгнуться в Украину