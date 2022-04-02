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США в січні надали Україні розвідані про напад Росії, - WSJ

Фото: перед вторгненням Росії США надали Україні деталі нападу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У січні директор ЦРУ Вільямс Бернс здійснив таємну поїздку до Києва. Глава розвідки США передав Україні детальні плани нападу Росії, в тому числі про наступ на українську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, під час свого візиту до Києва Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і надав йому дані про план нападу Росії. Вони включали інформацію про наступ на українську столицю, що могло зіграти головну роль в успішному відображенні російської атаки в критично важливі перші дні війни.

Зокрема, тоді розвідка США вже знала про плани російських військ наступати з території Білорусі найкоротшим шляхом - через Чорнобильську зону Відчуження. Також дані містили намір росіян захопити аеродром в Гостомелі і використовувати його в якості плацдарму для атаки на Київ.

У матеріалі також йдеться про зроблену європейськими лідерами останню спробу умовити Путіна відмовитися від вторгнення в Україну. Крім того, згадується взаємодія між лідерами західних урядів в останній місяць перед повномасштабною війною.

Відзначається, що далеко не всі західні союзники США вірили розвідданим ЦРУ про те, що Путін може вторгнутися в Україну

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