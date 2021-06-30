США в "нормандской пятерке": будет ли рассширение формата

Украинская власть настаивает на присоединении США к нормандскому формату. Однако, этого может не произойти.

Почему США могут отказаться, объяснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" .

По ее словам, США будут приобщаться к переговорному процессу таким образом, чтобы не создавать точки напряжения в отношениях с Россией и европейскими партнерами.

"Навряд ли Штаты будут готовы продавливать идею изменить переговорный формат, обнулить переговоры и перезапустить их в качестве, к примеру, "Нормандской пятерки" с привлечением США", - сказала эксперт.