США в "нормандской пятерке": будет ли рассширение формата

Украинская власть настаивает на присоединении США к нормандскому формату. Однако, этого может не произойти.
Почему США могут отказаться, объяснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".
По ее словам, США будут приобщаться к переговорному процессу таким образом, чтобы не создавать точки напряжения в отношениях с Россией и европейскими партнерами.
"Навряд ли Штаты будут готовы продавливать идею изменить переговорный формат, обнулить переговоры и перезапустить их в качестве, к примеру, "Нормандской пятерки" с привлечением США", - сказала эксперт.
РБК-Украина писало, как США могут присоединиться к переговорам по Донбассу.
Напомним, советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе.
В частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.