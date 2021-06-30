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США в "нормандской пятерке": будет ли рассширение формата

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украинская власть настаивает на присоединении США к нормандскому формату. Однако, этого может не произойти.

Почему США могут отказаться, объяснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".

По ее словам, США будут приобщаться к переговорному процессу таким образом, чтобы не создавать точки напряжения в отношениях с Россией и европейскими партнерами.

"Навряд ли Штаты будут готовы продавливать идею изменить переговорный формат, обнулить переговоры и перезапустить их в качестве, к примеру, "Нормандской пятерки" с привлечением США", - сказала эксперт.

РБК-Украина писало, как США могут присоединиться к переговорам по Донбассу.

Напомним, советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе.

В частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Соединенные Штаты АмерикиНормандский формат